O ministro da Saúde do Paraguai, Julio Borba, viajará na próxima segunda-feira para os Estados Unidos, com o intuito de obter mais vacinas contra a covid-19 que possam ser utilizadas em 2022 no país sul-americano, enquanto aguarda a chegada da Covaxin, que é alvo de controvérsia no Brasil.

O titular da pasta do governo paraguaio lembrou que o território americano é "onde se desenvolvem mais vacinas contra a doença provocada pelo novo coronavírus", e que o objetivo é fechar contratos com "três ou quatro" companhias farmacêuticas durante a viagem.