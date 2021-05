O Paraguai iniciou nesta segunda-feira uma nova fase do plano de vacinação, focando agora nas pessoas a partir de 70 anos, enquanto a maior parte da população adulta aguarda a chegada das doses que o governo comprou de diferentes laboratórios e países.

O país, com cerca de sete milhões de habitantes, atravessa uma segunda onda de casos de covid-19, com picos de contágios que superam a capacidade do sistema de saúde público.