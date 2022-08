Diana, a princesa de Gales, cuja morte completa 25 anos nesta quarta-feira, foi a primeira mulher da realeza britânica a omitir a palavra "obedecerei" dos votos de casamento, quando se casou com o príncipe Charles. O exemplo dado por ela neste e em muitos outros assuntos deixou uma marca indelével e mudou a monarquia para sempre.

A "princesa do povo", nome cunhado pelo ex-primeiro-ministro Tony Blair, conquistou os britânicos com seu caráter amigável e revolucionou os Windsor com sua recusa em cumprir costumes estagnados e cultivados por séculos.