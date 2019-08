Enquanto a Amazônia queima, as autoridades intensificam as operações contra a mineração ilegal no coração da floresta, um trabalho tenso e inclusive perigoso que tenta combater o crescente desmatamento na região.

A cerca de 70 quilômetros de Altamira, no interior do Pará, a segunda cidade mais violenta do país, as autoridades desarticularam duas minas de ouro ilegais próximas às margens do rio Xingu.