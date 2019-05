"A vida invisível de Eurídice Gusmão", do diretor brasileiro Karim Aïnouz, venceu nesta sexta-feira a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes.

Esta é a primeira vitória do Brasil no principal prêmio dessa mostra, que é uma competição paralela à oficial de Cannes, realizada com o objetivo de exibir obras com linguagem experimental.