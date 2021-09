O quarteto sueco Abba anunciou nesta quinta-feira o lançamento do novo projeto musical, denominado "Voyage", que inclui o primeiro álbum de estúdio do conjunto em quase 40 anos, além de um espetáculo holográfico.

O grupo, formado por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus e Benny Anderson, se separou em 1982 e apresentou hoje, em Londres, os dois novos singles, "I still have faith in you" e "Don't shut me down".