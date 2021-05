Hady Amr, enviado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para tratar a escalada do conflito entre Israel e Gaza, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, que pediu que Washington intervenha mais ativamente "para pôr fim à agressão israelense", segundo informou a agência de notícias palestina "Wafa".

À medida que a troca de agressões continua entre as milícias palestinas de Gaza e o exército de Israel, Abbas exigiu um maior apoio do governo americano para "travar a escalada israelense" e retomar "os esforços para alcançar uma solução política de acordo com as decisões de legitimidade internacional".