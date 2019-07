O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, pediu por carta ao papa Francisco que intervenha "imediatamente" para "salvar a histórica presença cristã em Jerusalém", a qual considera estar em perigo, informou nesta quinta-feira a agência oficial palestina de notícias "Wafa".

A carta foi entregue pelo embaixador palestino no Vaticano, Isa Kasisieh, e nela Abbas expressa sua "profunda preocupação com a escalada das violações israelenses contra o povo palestino" e contra "a presença cristã na Palestina", que vê especialmente ameaçada na Cidade Santa, sagrada para as três religiões monoteístas.