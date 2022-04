O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. EFE/Arquivo

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, disse nesta quinta-feira que este "não é um bom ano para pedir aumentos salariais", e destacou que o país vive uma recuperação econômica após dois anos "difíceis" devido ao impacto da pandemia.

Consultado por jornalistas, o mandatário manifestou a sua preocupação com um projeto de lei para aumentar os salários de um grupo de funcionários do sistema judicial, e quando os representantes dos trabalhadores propõem um reajuste de 30% do salário mínimo.