O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, completou nesta quinta-feira seu primeiro ano à frente do governo, algo que parecia improvável há poucas semanas, quando protagonizou uma crise política causada pelo vazamento de um acordo de compra de energia com o Brasil envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu.

O mandatário foi muito questionado pela atuação neste caso e também pela escassa implementação de políticas públicas, além da falta de construção de infraestruturas e projetos de casas populares.