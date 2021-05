O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, esclareceu nesta quinta-feira que seu governo apenas fará a licitação das obras da ponte entre a cidade paraguaia Carmelo Peralta e brasileira Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, mas que o financiamento e a execução dependerão do avanço da pandemia.

O presidente qualificou assim as palavras do ministro das Obras Públicas e Comunicações, Arnoldo Wiens, que pouco antes tinha anunciado que em 1º de julho abriria as ofertas para a construção da ponte, com a intenção de "assinar o contrato e dar a ordem para começar" no segundo semestre deste ano.