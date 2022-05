O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, recebeu nesta quinta-feira a vice-presidente e ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, que chegou a Assunção para uma visita em meio à repercussão do assassinato, em uma ilha colombiana, do promotor paraguaio Marcelo Pecci.

Ramírez reuniu-se com Abdo Benítez na residência presidencial Mburuvicha Róga (casa do líder, em Guarani), em Assunção.