O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou nesta terça-feira formalmente o alerta de saúde em várias regiões do país, uma medida que expande excepcionalmente os poderes das autoridades com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19.

Abe anunciou a ativação desta medida conhecida no Japão como estado de emergência, durante uma reunião realizada hoje, em Tóquio, com um grupo governamental especialmente designado para administrar a crise da saúde e após obter o apoio do Parlamento japonês.

O alerta de saúde começou a entrar em vigor na área metropolitana de Tóquio e seis outras províncias do país, durará até 6 de maio e permitirá que as autoridades imponham uma série de restrições aos cidadãos e empresas para tentar impedir o aumento de infecções.

Especificamente, Abe pediu aos cidadãos que evitassem sair de casa até o estado de alerta terminar com o objetivo de "proteger a vida e a saúde do povo japonês", durante seu discurso na reunião, captado pela televisão local.

"Para evitar um aumento drástico no número de infecções, peço toda a cooperação possível do povo japonês", disse o primeiro-ministro, que apareceu usando uma máscara como os outros participantes da reunião.

Além da recomendação de não sair de casa, o estado de emergência permitirá às autoridades ordenar o fechamento de escolas, estabelecimentos comerciais, espaços de lazer e centros esportivos e culturais.

Essa medida, no entanto, está longe da ordem de confinamento aplicada em países como Espanha e Itália, uma vez que a legislação japonesa não contempla sanções para aqueles que não cumprirem as recomendações das autoridades.

O governo recorreu a essa medida pela primeira vez na história do país devido ao aumento nos casos de Covid-19, que agora ultrapassam 4,8 mil, com 108 mortes, incluindo 108 do navio de cruzeiro Diamond Princess.