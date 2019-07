A coalizão do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ganhou as eleições legislativas parciais de domingo, mas não conseguiu o número de cadeiras suficientes para impulsionar a reforma constitucional que estava promovendo, segundo os dados da apuração divulgada nesta segunda-feira (data local).

Os japoneses votaram no domingo para escolher a metade da câmara alta (senadores) da Dieta (Parlamento), com um mandato de seis anos e com funções menos importantes que a câmara baixa (deputados), da qual sai o primeiro-ministro.