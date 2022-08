Em uma peculiar cerimônia de abertura, os holofotes da 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza se dividiram igualmente entre Catherine Deneuve, que recebeu o Leão de Ouro por sua carreira, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que convocou o mundo do cinema a não deixar seu país ser esquecido.

Se no tapete vermelho todas as atenções recaíram sobre Hillary Clinton, a festa de abertura do festival deveria homenagear uma das grandes divas do cinema, mas o discurso em vídeo de Zelensky recebeu boa parte da atenção da sala.