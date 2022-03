O magnata russo Roman Abramovich e dois enviados ucranianos que participaram de negociações com Moscou desenvolveram sintomas de possível envenenamento após uma reunião em Kiev no mês passado, afirmou nesta segunda-feira o "The Wall Street Journal", citando "fontes familiarizadas com o assunto".

Os sintomas que apareceram nos três casos foram olhos vermelhos, lacrimejamento constante e irritante e descamação da pele das mãos e do rosto, segundo o jornal nova-iorquino, que atribui o possível ataque a "elementos radicais em Moscou" que tentaram boicotar essas negociações.