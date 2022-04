A Academia de Hollywood aprovou nesta sexta-feira o veto a Will Smith em todos os eventos que organiza, incluindo a premiação do Oscar, pelos próximos dez anos em consequência do tapa que o ator deu em Chris Rock durante a última cerimônia.

"O senhor Smith não terá permissão para comparecer, física ou virtualmente, a nenhum dos eventos ou programas da Academia de Hollywood, incluindo, mas não exclusivamente, o Oscar", afirmaram o presidente da Academia, David Rubin, e sua conselheira executiva, Dawn Hudson.