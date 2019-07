Os alunos são catedráticos, doutores e formados, mas na sala de aula não debatem sobre astrofísica ou termodinâmica nuclear, mas sobre como colocar em prática o pensamento do presidente da China, Xi Jinping, na hora de instalar, por exemplo, vasos sanitários sem água no árido norte do gigante asiático.

Esta é só uma das doutrinas ensinadas em uma aula da Escola do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), fundada há 86 anos e na qual são formados os dirigentes do país.