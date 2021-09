Uma grande operação dos Carabineros, uma força policial do Chile, despejou cerca de 100 migrantes na Plaza Brasil, na cidade de Iquique, onde o grupo estava instalado há meses, como resultado da crise migratória no norte do país.

Durante o despejo, houve alguns confrontos entre os migrantes e os policiais, mas também entre os acampados e moradores da cidade, que se opõem a sua presença contínua no local devido às condições insalubres dos acampamentos.