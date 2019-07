Pelo menos 35 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas depois que um micro-ônibus sobrecarregado de passageiros caiu em um barranco no estado de Jammu e Kashmir, no norte da Índia, informou nesta segunda-feira uma fonte oficial.

De acordo com as autoridades, o micro-ônibus, com capacidade para 27 passageiros, circulava em alta velocidade por um terreno montanhoso perto do setor de Keshwan, uma área onde são muito frequentes os acidentes de trânsito.