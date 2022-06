Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas, três delas em estado grave, após o capotamento de um ônibus com 37 passageiros que voltavam de uma viagem de peregrinação no município de Tila, no estado de Chiapas, no sul do México, informou o Sistema Estatal de Proteção Civil.

A Prefeitura de Tila e as autoridades de Chiapas informaram nas redes oficiais que o acidente aconteceu às 5h30 (hora local) desta sexta-feira, quando receberam uma notificação do acidente ocorrido no trecho rodoviário de Antígua, perto da cidade de Belisario Domínguez.