Pelo menos 21 pessoas morreram nesta segunda-feira na província do Cabo Oriental, na África do Sul, depois que um ônibus de passageiros tombou e caiu em uma área arborizada, informou o Departamento de Transportes do país.

"O número de mortos aumentou para 21 passageiros", informou a Corporação de Controle de Tráfego Rodoviário da África do Sul (RTMC, sigla em inglês) em seu Twitter, explicando que a tragédia ocorreu por volta das 8h (hora local).

O porta-voz do Departamento de Saúde da província, Sizwe Kupelo, disse que dois helicópteros e várias ambulâncias foram enviados ao local do acidente ocorrido entre as cidades de Mazeppa Bay e Cebe.

"Devido ao terreno onde ocorreu o acidente, nossos helicópteros não podem pousar. (Algumas) ambulâncias já chegaram ao local e outras estão a caminho", disse Kupelo ao jornal local "News24".

O número total de mortes pode aumentar nas próximas horas, enquanto uma investigação está em andamento para esclarecer a causa exata dessa tragédia.