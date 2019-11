Duas meninas de 11 e 12 anos morreram e várias outras pessoas - a maioria também menores de idade - ficaram feridas, depois que o ônibus escolar que viajavam capotou nesta quinta-feira, na província de Buenos Aires, disseram fontes policiais à Agência Efe.

O ônibus, que transportava 43 crianças e 10 adultos - incluindo os coordenadores e dois motoristas - para uma excursão, sofreu o acidente no quilômetro 141 da rodovia 2, no alto da cidade de Lezama, a 160 quilômetros da capital argentina.

Os alunos pertencem a uma escola primária em Benavídez, norte de Buenos Aires, e seguiam para o litoral de San Clemente del Tuyu, a cerca de 160 quilômetros de onde ocorreu o acidente.

As fontes explicaram que o ônibus, da empresa Silvicard e dirigido por um motorista de 48 anos, capotou e atravessou a estrada, matando as duas meninas e ferindo várias vítimas com politraumatismos leves, que foram levadas para hospitais da região.

Uma Unidade de Investigação Fiscal é responsável por investigar o acidente como homicídio culposo, atribuído ao motorista, que teve resultado negativo no teste do bafômetro e por enquanto não foi detido.