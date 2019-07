Pelo menos 13 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas na manhã desta segunda-feira após um ônibus tombar na cidade de La Madrid, na província argentina de Tucumán (norte), confirmaram à Agência Efe fontes da polícia local.

O ônibus transportava um grupo de aposentados que tinha saído de Mendoza com destino à cidade turística de Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, a 60 quilômetros do local do acidente.