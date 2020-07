Um marinheiro morreu e oito de seus companheiros estão desaparecidos após terem sofrido um acidente enquanto realizavam exercícios de treinamento no Oceano Pacífico, ao largo da costa do sul da Califórnia, disse a Marinha dos Estados Unidos nesta sexta-feira.

"Um marinheiro morreu, oito estão desaparecidos e dois ficaram feridos após um acidente no sul da Califórnia. Os esforços de busca e resgate ainda estão em andamento com o apoio da Marinha e da Guarda Costeira", afirmou a Primeira Força Expedicionária da Marinha no Twitter, que acrescentou que um ferido está em estado crítico e outro, estável.

O acidente ocorreu a bordo de um veículo anfíbio (AVV) durante um exercício de treinamento perto da ilha de San Clemente, que faz parte do condado de Los Angeles e é operado e de propriedade da Marinha americana.

Ontem, às 17h45 (local, 21h45 de Brasília), de acordo com a própria US Navy, o Corpo de Fuzileiros Navais especializados informou que o AVV estava começando a afundar com 16 pessoas a bordo.

"Estamos profundamente tristes por este trágico incidente", declarou o coronel Christopher Bronzi, responsável pela tripulação acidentada, em comunicado, no qual destacou que todos os esforços estão agora concentrados em continuar a busca pelos desaparecidos.

O nome do marinheiro morto permanecerá sob sigilo ao público até 24 horas após a notificação de seu falecimento, de acordo com a imprensa local.

Nesta sexta-feira, três navios e três helicópteros MH-60, todos da Marinha, além de uma embarcação e um helicóptero Jayhawk da Guarda Costeira, continuaram os esforços de busca e resgate.