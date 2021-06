A queda da linha 12 do metrô da Cidade do México, que deixou 26 mortos no dia 3 de maio, ocorreu devido a uma "falha estrutural" da construção, revelou nesta quarta-feira o laudo da perícia preliminar independente realizada pela empresa norueguesa DNV.

"O incidente foi causado por uma falha estrutural associada a deficiências no processo de construção", disse o secretário de Obras e Serviços da Cidade do México, Jesús Antonio Esteva Medina, ao ler as conclusões do primeiro do três laudos preliminares da perícia.