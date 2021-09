Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas, seis delas estão em estado grave, em uma colisão na rodovia Sonoyta-San Luis Río Colorado, no estado de Sonora, no norte do México, informou nesta quinta-feira a Procuradoria do Estado.

Segundo informações, o acidente ocorreu na madrugada desta quinta, no quilômetro 39 da rodovia Sonoyta-San Luis Río Colorado.