Mais de 50 mil migrantes e refugiados da Venezuela foram realocados para 675 cidades no Brasil como parte de um programa nacional que melhorou a qualidade de vida de um em cada cinco venezuelanos no país, informou nesta terça-feira a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

O programa transfere venezuelanos que estão no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela e habitual ponto de recepção desta população deslocada, para outras cidades do Brasil.