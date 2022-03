O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) informou nesta segunda-feira que 3,48 milhões de pessoas, a maioria mulheres, crianças e idosos, fugiram da Ucrânia por causa da invasão da Rússia, iniciada quase um mês atrás.

A Polônia recebeu mais de 2 milhões desses refugiados, enquanto centenas de milhares partiram do território ucraniano para as vizinhas Hungria, Eslováquia, Moldávia, Romênia, Rússia e, em menor medida, para Belarus, de acordo com boletim diário da Acnur.