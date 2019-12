O primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, votou nesta quinta-feira junto com o seu cachorro, Dilyn. EFE/VICKIE FLORES

O primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, votou nesta quinta-feira, por volta das 9h15 (horário local, 5h15 de Brasília), no distrito de Westminster (centro de Londres), nas primeiras eleições gerais antecipadas que são realizadas no Reino Unido.

O premier compareceu ao colégio eleitoral, no Centro Metodista daquele bairro, acompanhado por seu cachorro, Dilyn.