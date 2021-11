A principais instituições financeiras do mundo se comprometeram a investir US$ 130 trilhões (R$ 736,9 trilhões) na transição para uma economia livre de carbono, de acordo com anúncio realizado na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).

O compromisso da Aliança Financeira de Glasgow para Zero Emissões Líquidas (GFANZ, pela sigla em inglês), que foi criada em abril deste ano, praticamente dobra o valor que havia sido prometido até hoje, de acordo com informações divulgadas pela própria coalizão, que envolve instituições de 45 diferentes países.