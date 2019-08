O milionário americano Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuais nos Estados Unidos, queria "semear a raça humana" com seus genes engravidando 20 mulheres por vez em seu rancho do Novo México, segundo consta em um artigo publicado nesta quinta-feira pelo jornal "The New York Times".

Epstein, de 66 anos e que foi condenado em 2008 na Flórida (EUA) por abuso de uma menor de idade, está agora detido em Nova York à espera de julgamento, acusado por crimes similares.