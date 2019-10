1 out 2019

EFE Katmandu 1 out 2019

O presidente da Câmara Baixa do Parlamento do Nepal se viu forçado pelo seu partido político a renunciar nesta terça-feira, um dia após ser acusado de estuprar uma funcionária da Secretaria do Parlamento federal.

O governante Partido Comunista do Nepal (NCP, sigla em inglês) decidiu em reunião de emergência exigir a renúncia de Krishna Bahadur Mahara, um de seus principais líderes, disse à Agência Efe, o porta-voz da legenda, Narayan Kaji Shrestha.