Cidade do México

EFE Cidade do México 6 mar 2021

O Instituto Eleitoral do estado de Guerrero, no sul do México, endossou a polêmica candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de estupro e candidato a governador pelo partido Movimento Regeneração Nacional (Morena).

Com seis votos a favor e um contra, os conselheiros do instituto ratificaram a sua nomeação, de forma que Salgado Macedonio passou a ser oficialmente candidato do Morena nas eleições de 6 de junho.