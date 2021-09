Rodrigo Rojas Vade, o integrante da Assembleia Constituinte do Chile denunciado por ter fingido sofrer de câncer, defendeu sua inocência nesta segunda-feira, mas afirmou que não voltará a ocupar seu posto no órgão encarregado de redigir a nova Constituição do país.

"Não voltarei a assistir, me conectar remotamente ou participar de nenhuam outra votação, independentemente do meu estado de saúde. O posto é importante demais para ser uma dificuldade no funcionamento (da entidade)", afirmou o integrante em vídeo no Instagram.