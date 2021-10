22 out 2021

EFE San Juan 22 out 2021

O presidente do Haiti assassinado, Jovenel Moise. EFE/Arquivo

O colombiano Mario Palacios, suposto membro do grupo acusado de assassinar o presidente do Haiti Jovenel Moise foi preso na Jamaica, onde havia entrado incógnito, segundo a imprensa jamaicana.

O portal "The Gleaner", que citou fontes policiais, informou que o colombiano foi preso em uma paróquia - divisão administrativa da ilha - no centro da Jamaica no início deste mês.