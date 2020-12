O ex-comerciante de automóveis argentino Carlos Telledín foi absolvido nesta quarta-feira das acusações de ter possibilitado e entregado o veículo usado no atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires (AMIA), que deixou 85 mortos em 1994 e continua impune.

Em sessão virtual devido à pandemia de covid-19, o juiz Andrés Basso foi o encarregado de ler a sentença na qual, embora tenha considerado o ataque terrorista um "crime contra a humanidade", foi decidido, após quase dois anos desde o início do julgamento, absolver Telledín.

Nas últimas palavras antes do veredicto, o ex-vendedor, que hoje tem 59 e é advogado, reiterou sua "inocência total e absoluta" e disse que nunca vendeu carros a "delinquentes". Ele já havia sido absolvido em um primeiro processo, em 2004, após a investigação ser anulada.

O atentado é atribuído a membros do então governo do Irã e à organização islâmica libanesa Hezbollah. Desde o início, as investigações têm sido marcadas por irregularidades e acusações de acobertamento.

Tanto o Ministério Público como os representantes das famílias das vítimas pediram que Telledín, único acusado neste processo, fosse condenado à prisão perpétua. Já a AMIA e a Delegação de Associações Israelitas Argentinas (DAIA) pediam 20 anos de prisão. Os fundamentos da absolvição serão divulgados no dia 26 de março do ano que vem.

"Estamos a 27 anos do terrível atentado e seguimos com 'Telledín sabe, Telledín sabe'. Fiquei dez anos e dois meses detido de forma injusta. Quis me suicidar na prisão tomando 100 pílulas. Realmente, chegou um momento em que não aguentei mais a injustiça", disse Teledín nesta manhã, sobre o período em que ficou preso preventivamente, antes da primeira absolvição, que posteriormente foi revogada.

No julgamento atual, o Ministério Público considera o acusado "participante necessário" do ataque, já que tinha "as condições necessárias" para saber que a caminhonete Trafic "podia ser carregada com explosivos" e usada em um atentado, como ocorreu dois anos antes contra a embaixada de Israel de Buenos Aires, que deixou 22 mortos e 242 feridos e também continua impune.