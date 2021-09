Salah Abdeslam, o principal dos acusados no julgamento pelos atentados ocorridos em 13 de novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis, na França, afirmou nesta quarta-feira, no início da audiência, que é "combatente do Estado Islâmico".

Quando o presidente do tribunal, Jean-Louis Periès, questionou o réu sobre a profissão, o franco-marroquino disse que havia abandonado a profissão que exercia para se converter em um integrante do gripo fundamentalista.