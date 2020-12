Os cúmplices dos terroristas que em janeiro de 2015 mataram 17 pessoas durante ataque à revista satírica Charlie Hebdo, foram condenados nesta quarta-feira a penas que variam de quatro anos à prisão perpétua, incluindo duas sentenças de 30 anos.

O julgamento começou no início de 2 de setembro e colocou 11 dos 14 acusados no banco dos réus, com diferentes graus de responsabilidade na prestação de assistência logística, financeira ou material aos irmãos Saïd e Cherif Kouachi, responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo, e Amedy Coulibaly, que matou um policial e atacou um supermercado. Todos eles foram mortos pelos agentes de segurança.

As sentenças mais severas incluíram dois dos três réus que estão já estão presos, Mohamed Belhoucine, condenado à prisão perpétua, e Hayat Boumeddiene, que pegou 30 anos de prisão, o mesmo tempo que Ali Riza Polat, o único considerado cúmplice direto dos três terroristas.