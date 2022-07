O juiz de plantão do tribunal de Denia, na província de Alicante, na Espanha, decretou a prisão preventiva, sem direito a fiança, dos seis detidos sob a acusação de envolvimento no roubo da casa do ex-jogador Ronaldo, em Ibiza.

A informação foi apurada nesta sexta-feira pela Agência Efe, junto a fontes ligadas ao processo.