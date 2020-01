Um dos advogados do executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança entre as montadoras Nissan e Renault, disse neste sábado que se sentiu zangado e traído pela fuga do empresário do Japão, mas demonstrou compreensão pela decisão e pelo medo de não ter um julgamento justo no país.

"Meu cliente Carlos Ghosn deixou o Japão em 29 de dezembro de 2019, ignorando as condições de sua libertação sob fiança", começa o texto publicado hoje no blog pessoal de Takashi Takano, um dos advogados japoneses do executivo, que aguardava o início do julgamento por causa das irregularidades financeiras das quais é acusado.