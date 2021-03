Um dos advogados do empresário colombiano Álex Saab, acusado de ser testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi detido, e logo em seguida libertado, em Cabo Verde, quando ia visitar o cliente, que está preso no país africano devido mandado expedido pelos Estados Unidos.

José Manuel Pinto Monteiro, de acordo com comunicado emitido nesta quinta-feira pela defesa do próprio advogado, foi levado por policiais quando se dirigia para a casa em que Saab cumpre regime de prisão domiciliar e em que iria "manter reunião diária" com o colombiano.