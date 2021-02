A líder deposta de Mianmar, Aung San Suu Kyi, está sendo julgada por vários crimes, sem chance de defesa, conforme revelou nesta quarta-feira à Agência Efe o advogado da ré, em um processo que foi classificado como "secreto", iniciado em 1º de fevereiro, quando ela foi presa durante golpe de Estado.

"Não me permitem entrar no tribunal porque não me reconheceram como defensor da senhora Suu. Dessa forma, ela não conta com uma defesa formal", disse o advogado da Prêmio Nobel da Paz, Khin Maung Zaw.