25 out 2021

EFE Buenos Aires 25 out 2021

O advogado Matías Morla, que foi representante de Diego Maradona, se apresentou nesta segunda-feira à justiça da Argentina, para depôr no processo que investiga as causas da morte de um dos maiores ídolos do futebol mundial, conforme apurou a Agência Efe.

O comparecimento do amigo de 'El Pibe', que faleceu em 25 de novembro do ano passado, marca o início de uma nova rodada de depoimentos, que foi iniciada pela Procuradoria Geral da cidade de San Isidro, na província de Buenos Aires.