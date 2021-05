A Sociedade Mercantil Cubana Casas de Câmbios (Cadeca), que opera nos aeroportos em Cuba, deixará de vender moedas aos viajantes a partir desta quinta-feira devido à falta de liquidez, segundo um comunicado da entidade divulgado pela imprensa estatal.

Até agora, os viajantes que saíam de Cuba podiam comprar até US$ 200 ou o equivalente em outras moedas com base na tabela oficial de 24 pesos cubanos por dólar, divisa que no mercado informal já está sendo cotada a mais de 50 pesos.