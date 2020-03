O Conselho Internacional de Aeroportos da Europa (ACI Europe) alertou nesta terça-feira que a epidemia do coronavírus está gerando uma crise "sem precedentes" no setor e apontou para possíveis perdas de 67 milhões de passageiros apenas no primeiro trimestre deste ano.

Em comunicado, a entidade indicou que, além do que já acontece na Itália, os diversos aeroportos do continente estão tendo situação deteriorada com rapidez.

"As companhias aéreas estão reduzindo drasticamente a capacidade e cancelando os serviços, em resposta a uma demanda descendente, resultado da perda de confiança, mudanças de políticas de viagens das empresas, além de medidas dos governos", apontou o diretor geral da ACI Europe, Olivier Jankovec.

O líder da entidade admitiu que a epidemia está sendo um golpe para o setor e que é possível que diversos aeroportos do Velho Continente precisem de medidas para reverter a crise financeira, já que a receita será reduzida drasticamente.

"Isso requereria o apoio de governos e da Comissão Europeia", admitiu Jankovec.

O diretor geral da ACI Europe admitiu que o maior problema é na Itália, onde já há registro de 60% do fluxo de passageiros. Em todo o continente, a estimativa é de 13,5% a menos de pessoas circulando nos aeroportos, o que representaria 67 milhões de viajantes.

Esses números, apenas no primeiro trimestre, significaria perda de receita de 1,32 bilhão de euros (R$ 7,14 bilhões).

Para todo o ano, a entidade já prevê que o número total de passageiros perdidos nos aeroportos europeus chegue a 187 milhões.

A ACI Europe, assim, faz apelo a governos para que só considerem as proibições de viajar, assim como outras medidas que afetem o setor aéreo, "como último recurso e durante o menor tempo possível". EFE

jug/bg