Chamado de "traidor" e "comunista", Juan Manuel Santos dinamitou parte considerável do seu reduto político após o Acordo de Paz com as Farc, e passou de ser um grande aliado do ex-presidente Álvaro Uribe a ver a relação com ele se tronar completamente degrada.

Agora, três anos depois de ter deixado a presidência da Colômbia, Santos, que esteve no poder de 2010 a 2018, concedeu entrevista à Agência Efe no Palace Hotel em Madri e se refere a Uribe: "Tenho uma conversa pendente com ele".