O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, segue afastado do trabalho nesta segunda-feira, enquanto se recupera da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, apontou o escritório Downing Street, sede do governo executivo.

Isolado na residência rural de Chequers, nos arredores de Londres, o premiê recebe atualizações sobre a resposta à pandemia no país e mantém conversas com integrantes do alto escalão do gabinete.

De acordo com um porta-voz de Downing Street, não há prazo para o retorno de Johnson ao trabalho, pois a decisão será tomada a partir de avaliação da equipe médica que está tratando do chefe do governo.

Nesta quarta-feira, quando está programada sessão de perguntas ao primeiro-ministro na Câmara dos Comuns, Johnson será substituído pelo ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, que vem sendo o líder interino do país.

O Parlamento do Reino Unido voltará amanhã às atividades de forma virtual, após apelos da oposição, que quer submeter à votação a gestão do governo sobre a gestão da pandemia.

De acordo com o boletim divulgado neste domingo, o país já registrou 16.060 mil mortes por Covid-19.