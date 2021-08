Milhares de afegãos continuam chegando ao aeroporto de Cabul nesta quinta-feira em uma tentativa de fugir do país em voos internacionais de evacuação, apesar das restrições impostas pelo Talibã e dos riscos de segurança, faltando apenas alguns dias para conclusão do fim da retirada.

Os arredores do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, ainda estão repletos de milhares de pessoas que chegam com alguns pertences, deixando caótico o perímetro do terminal aéreo, cenário constante de debandada e violência.