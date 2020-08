O governo do Afeganistão anunciou nesta sexta-feira a libertação de 80 talibãs do último grupo de 400 combatentes presos, com os quais completará a lista de 5 mil prisioneiros exigida pelos insurgentes como pré-condição para iniciar as negociações de paz intra-afegãs.

"O governo da República Islâmica do Afeganistão libertou ontem (quinta-feira) 80 prisioneiros do Talibã dos 400 que a Loya Jirga (Grande Assembleia) aprovou para acelerar os esforços para negociações diretas e um cessar-fogo duradouro em todo o país", informou o Escritório do Conselho de Segurança Nacional Afegão através do Twitter.